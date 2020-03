ARMENO - 07-03-2020 -- È stato individuato

e denunciato per incendio colposo (con una sanzione amministrativa di 2.064 euro) il responsabile del rogo che, lo scorso mercoledì, è divampato nei boschi della località Bassola di Armeno, mandando in fumo circa dieci ettari di vegetazione. È un uomo residente ad Omegna che, quel giorno, dopo aver fatto pulizia in un fondo di sua proprietà, ha bruciato gli scarti vegetali, violando l’ordinanza che vieta espressamente questa pratica in un periodo dell’anno siccitoso. Le fiamme sono sfuggite al suo controllo e si sono estese alle aree circostanti, poi domate dai volontari Aib. A individuarlo come responsabile sono stati i carabinieri forestali della stazione di Gozzano, cui sono state affidate le indagini.