MONT VENTOUX - 08.03.2020 - I cusiani

Giulio Ornati (foto) e Riccardo Borgialli oggi saranno al via del Trail del Mont Ventoux, in Francia, poco a nord di Avignone. Affronteranno un tracciato di 46 chilometri. Rinviato il debutto il Italia, causa stop alla corse per il coronavirus, auspicano nei prossimi mesi di prendere parte anche all'Ultra Trail du Mont Blanc.