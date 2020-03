MONT VENTOUX - 08.03.2020 - Buon

13esimo posto del cusiano Giulio Ornati nella gara di 46 chilometri del Trail del Mont Ventoux, in Francia, andata in scena oggi. Giulio ha concluso con un tempo di 3h57'21" accudando un gap di circa 20' di ritardo dal vittorioso svizzero Marc Launstein. Non ha preso parte alla gara, pur essendo iscritto, l'altro cusiano Riccardo Borgialli.