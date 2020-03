ORTA SAN GIULIO - 09-03-2020 -- E’ datata 7 marzo la richiesta urgente presentata dal consigliere di minoranza di "Orta Nuova",Andrea Giacomini, avente per oggetto l’azzeramento delle rette dell’asilo e dell’asilo nido per il mese di marzo 2020.

“Visto il protrarsi della situazione di emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio numerose famiglie con disagi economici e non solo, in qualità di rappresentante di Orta Nuova chiedo che vengano azzerati i pagamenti delle rette dell’asilo e dell’asilo nido per il mese di marzo 2020”.

r.a.