GOZZANO - 09.03.2020 - Il cusiano

Alessandro Tadini è attualmente 23esimo nel Mena Tour, il circuito golfistico professionistico che si svolge tra Medio Oriente e Nord Africa. Già impegnato nella kermesse l'anno passato, a fine mese per gareggiare nella manifestazione sarebbe dovuto partire per gli Emirati Arabi. Peccato che le ultime sei tappe della kermesse siano state spostate a settembre per l'emergenza coronavirus. Il campione di Gozzano nei mesi scorsi ha ottenuto come miglior piazzamento il seto posto nella tappa di Aqaba, in Giordania.