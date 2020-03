OMEGNA - 10-03-2020-- In linea con le misure

adottate dal Governo, tutte le Biblioteche della provincia del Verbano Cusio Ossola resteranno chiuse al pubblico fino al prossimo 3 aprile.



Il Sistema Bibliotecario del VCO fa, però, sapere che è attiva la biblioteca digitale con numerosi servizi.



Collegandosi al sito web www.medialibrary.it si possono, infatti, scaricare e leggere migliaia di ebook, di quotidiani periodici online e di audiolibri.



Sul sito www.giornaledelpiemonte.it, invece, viene proposta una raccolta di milioni di pagine di editoria locale piemontese completamente gratuita.



Inoltre, attraverso il sito www.bibliotechevco.it, tutti gli utenti potranno visionare tutti i libri e i film in arrivo, ma anche ricevere suggerimenti alla lettura ed eventuali percorsi tematici.



Anche per la Biblioteca Civica “G. Rodari” di Omegna, questa chiusura forzata ma responsabile è l’occasione per potenziare la sua offerta di spunti e occasioni per leggere, informarsi, vedere film, trasmissioni televisive e radiofoniche. Anche da casa.



La struttura comunale continuerà ad aggiornare il sito, il catalogo e a garantire tutti i servizi che non richiedono di andare di persona in biblioteca.



In linea con quanto comunicato dal Sistema Bibliotecario del VCO, inoltre, si informa che tutti i prestiti in corso sono da considerarsi automaticamente prorogati di 30 giorni. (c.s)