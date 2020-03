OMEGNA - 10-03-2020-- Indagato

per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, aveva il divieto assoluto di avvicinarsi alla ex compagna, ma non curandosene, ha continuato a contattarla di persona e tramite messaggi. Un 38enne di Omegna è stato così arrestato dagli agenti del locale commissariato in esecuzione della richiesta della Procura della Repubblica di Verbania. L'uomo è attualmente ristretto ai domiciliari; le indagini, compiute in applicazione della normativa denominata "codice rosso" avevano riscontrato a suo carico persistenti e gravi condotte di carattere persecutorio messe in atto ai danni della ex.