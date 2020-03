OMEGNA - 10-03-2020 -- Ci sono scelte

che sono un encomiabile atto di responsabilità e di umanità, scelte di persone che con coscienza hanno deciso di anteporre il bene della collettività al legittimo interesse privato.

Lo stop volontario di attività economiche per contenere contagio da Coronavirus è una realtà e sono già alcune decine gli esercizi commerciali di Omegna che hanno deciso di non aprire come di consueto la loro attività per evitare inutili rischi di contagio da COVID-19.

Le indicazioni da parte delle autorità sono chiare: occorre limitare il più possibile le uscite fuori casa e i luoghi in cui sono presenti altre persone.

Mantenere la distanza di un metro in alcuni negozi e per alcune attività diventa, però, davvero difficile e, anche in assenza di divieti tassativi, ci sono bar, negozi di abbigliamento e di altra tipologia che hanno scelto di non aprire.

"A loro – è il commento accorato di Mattia Corbetta, Assessore al Commercio e al Turismo di Omegna – va la solidarietà dell’Amministrazione Comunale. Non appena l’emergenza che stiamo vivendo insieme al resto dell’Italia sarà rientrata, faremo seguire al sostegno morale di questi giorni una serie di iniziative per la promozione della città e del commercio cittadino. Organizzeremo, inoltre, manifestazioni ed eventi nelle piazze e nelle vie, che non mancheranno di essere di richiamo anche per le zone tutte attorno".

La realizzazione del primo Museo Rodari d’Italia e le celebrazioni d’autunno per l’anno rodariano porteranno, inoltre, sul lago d’Orta migliaia di visitatori. Per il commercio di Omegna sarà una splendida occasione di rilancio affinché queste settimane restino solo un brutto ricordo.