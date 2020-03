OMEGNA - 10-03-2020 -- E’ con un post

pubblicato su Facebook che i Volontari del Soccorso di Omegna lanciano un importante appello, una chiara richiesta d’aiuto per poter proseguire la propria preziosissima attività:

“HELP! HELP! HELP! Non abbiamo mascherine! Facciamo un appello agli studi dentistici di Omegna e alle farmacie. Se ognuno potesse donarcene qualcuna potremmo arrivare ad essere coperti con l'ordine che abbiamo fatto ma che non sappiamo ancora quando sarà evaso. Non abbiamo fermato la nostra attività per aiutare gli altri ma in questo caso anche i volontari hanno bisogno di aiuto e sarà una positiva spinta se il nostro appello sarà ascoltato. 032361900 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. GRAZIE!!!”

r.a.