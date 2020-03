CASALE CORTE CERRO: Il Comune di Casale

Corte Cerro e Associazione per la Promozione dell'Anziano, in collaborazione con il gruppo locale di Protezione Civile, mettono a disposizione dei cittadini casalesi over 65 privi di supporto familiare un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari. Per usufruire di questo servizio, espressione vera e concreta di responsabilità e di grande senso di solidarietà, bisogna chiamare il numero 0323 691004 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, l’operatore che risponderà al telefono raccoglierà la lista della spesa e comunicherà il giorno e l’orario di consegna.

Si consegneranno solo alimenti non deperibili quali, ad esempio,olio,pasta, scatolame…e i prodotti saranno acquistati presso il negozio “Non solo pane market”

Il servizio sarà attivo durante tutto il periodo emergenziale legato al contenimento del coronavirus COVID-19.

r.a.