OMEGNA - 11-03-2020-- Al fine di evitare

il diffondersi del contagio da COVID-19, il consueto appuntamento del giovedì col mercato di Omega è da considerarsi sospeso fino a nuovo ordine

L’ordine arriva dalla Prefettura - fa sapere l'amministrazione comunale - ed è fortemente condiviso dal Presidente della Provincia e dai sindaci del VCO: i mercati settimanali sono da considerare sospesi fino a nuovo ordine.



L’attuale emergenza epidemiologica è, infatti, da ritenersi ascrivibile ai “gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso”, così come disposto al Titolo IV, Capo VI, p. 3 della D.G.R. 32-2642/2001 (Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative).



In tal senso, anche a Omegna, le assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerare rilevanti ai fini della decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi. Il tutto fino alla cessazione dell’emergenza Covid-19, che dovrà essere dichiarata con provvedimento governativo.