VCO - 11-03-2020-- L'Asl informa

che molti cittadini, Associazioni, Enti e imprenditori hanno dimostrato una particolare attenzione al momento che tutti stiamo vivendo per l’emergenza Covid-19 segnalando la loro volontà di donare attrezzature, beni o contributi economici all’ASL VCO.

"Non possiamo che ringraziare per questa generosità - fanno sapere da Omegna - , che dimostra come gli italiani, e nello specifico i nostri concittadini, abbiano preso coscienza del momento di particolare criticità che stiamo vivendo a causa di un nuovo virus".

L’Ufficio Stampa rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per chi volesse donare all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e ai recapiti telefonici 0323-868174 / 173.

Ricordiamo il codice IBAN IT35S0503445550000000080200

BANCO BPM - Filiale di Omegna

intestato a: ASL VCO - Omegna

al quale possono essere versate direttamente eventuali donazioni liberali.

L’Azienda Sanitaria si è organizzata per affrontare l’emergenza predisponendo un nuovo modello organizzativo e rispettando le indicazioni del Ministero e dell’Unità di Crisi regionale con le adeguate dotazioni proprie e con quelle messe a disposizione dalla Regione.

Certamente le donazioni di attrezzature, di beni e di risorse non potranno che accrescere la capacità di risposta dell’ASL e del suo personale sanitario in prima linea in questa emergenza, la cui durata rimane tuttora incerta.