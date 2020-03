ORTA SAN GIULIO - 12-03-2020 - Parte questa

sera su Sky Uno alle 21 il nuovo cooking show "Family Food Fight". Lo chef Antonino Cannavacciuolo ritrova il socio Joe Bastianich che aveva lasciato Masterchef come giudice che per la prima volta sarà affiancato dalla madre Lidia Bastianich. La produzione è di EndemolShine Italy per Sky, alla sua prima edizione italiana. Sarà una competizione tra famiglie provenienti da diverse zone del Paese e le loro tradizioni ai fornelli.

Foto repertorio