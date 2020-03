OMEGNA - 12-03-2020-- Considerate

le disposizioni per il contenimento del coronavirus e l'impossibilità dei parenti di recarsi a far visita ai propri anziani ospitati alla Rsa Massimo Lagostina di Omegna, è stato attivato un servizio di videochiamate tramite WhatsApp che consentirà almeno incontri "virtuali". Gestito dallo staff di animazione, il servizio richiede una prenotazione da effettuarsi chiamando la reception, questo per programmare le videochiamate e dare a tutti la possibilità di accedervi. Inoltre i parenti possono telefonare ogni giorno tra le ore 12 e le 13 per parlare con una coordinatrice infermieristica o con un'infermiera sulle condizioni dei propri cari. Sul sito della Fondazione Casalagostina.net è possibile accedere all'apposita pagina dedicata all'emergenza coronavirus e conoscere i dettagli dei servizi disponibili. Da parte del presidente Smorgioni l'apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli attori attivi nella Rsa, considerando la difficile situazione in cui operano e la fragilità dell'utenza cui si rivolgono.