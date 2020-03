OMEGNA - 12-03-2020-- A seguito

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 che ha stabilito misure di contenimento di diffusione del contagio da Covid-19 più severe, l'ASL VCO invita gli utenti a recarsi negli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria solo per necessità urgenti e indifferibili e ad utilizzare tutti i servizi online offerti da Sistemapiemonte.

Si ricorda che l’Ufficio Protocollo può essere contattato al numero 0323-868393 e via emai all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per quanto riguarda l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, è preferibile contattare il numero verde 800-307114 o inviare una comunicazione all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Si ribadisce di seguire scrupolosamente le indicazioni di lavarsi spesso le mani, di evitare il contatto ravvicinato con persone e di ridurre all’essenziale e alle urgenze le uscite da casa.