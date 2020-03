OMEGNA - 13-03-2020-- L’assessorato ai Servizi Sociali

e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna fa sapere di essere in costante contatto con le numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio.

«L’obiettivo è duplice – spiega l’assessore Sabrina Proserpio (nella foto) –: da una parte stiamo monitorando l’insorgere di eventuali situazioni emergenziali a cui rispondere con tempestività e personale preparato. Dall’altra siamo intenzionati a evitare che si verifichino raccolte fondi improvvisate e non autorizzate».

«Al momento – è l’ulteriore precisazione – non ci sono persone ammalate o anziane abbandonate a loro stesse. Anche a personale ridotto, il CISS Cusio sta proseguendo in modalità mirata nell’opera di assistenza domiciliale. Dall’Educativa al Centro Diurno, c’è sempre una persona a rispondere al telefono, in aggiunta alla reperibilità del Direttore Angelo Barbaglia».

A sua volta, l’AUSER mette quotidianamente a disposizione un volontario che risponde al telefono per raccogliere le richieste degli utenti in difficoltà, in primis per la consegna dei farmaci a domicilio, ma anche per fornire informazioni di carattere generale e supporto morale.

Dal Dott. Marco Pozzi della Farmacia di Cireggio arriva, inoltre, la comunicazione che anche Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia, ha messo a punto, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per chi non è in grado di recarsi in farmacia chiamando il numero verde 800 189 521.

Intanto, anche la San Vincenzo De Paoli continua infaticabile a erogare servizi sociali e di prima necessità con la consegna di generi alimentari presso le singole abitazioni e organizzandone il ritiro a scaglioni - e solo su appuntamento - presso la propria sede, in Piazza Mameli. (c.s)