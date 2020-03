CASALE CORTE CERRO -13-03-2020 -- Ad interrompere

il grigiore delle strade deserte e silenziose ci sono centinaia di striscioni colorati che tante famiglie hanno deciso di appendere a finestre, balconi e cancelli. L’iniziativa che sta girando già da qualche giorno sui social invita le famiglie, in particolare i bambini, a realizzare un disegno con un arcobaleno e la scritta “Andrà tutto bene” e appenderlo davanti a casa o esporlo sul balcone.

Un messaggio forte e bello di speranza per illuminare queste giornate e far fiorire nelle menti e nei cuori pensieri positivi di fiducia.

Moltissimi sono i paesi italiani che hanno abbracciato questa iniziativa e anche nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola sono tanti i bambini e i ragazzi che hanno usato e stanno ancora usando matite colorate, pennarelli e fantasia per realizzare le loro piccole grandi opere di speranza. Le immagini che proponiamo si riferiscono al Comune di Casale Corte Cerro e alle sue frazioni: “Abbiamo accolto molto volentieri questa proposta -dicono le mamme di Casale- a noi piace fare e organizzare per il nostra territorio e visto che in questo periodo non possiamo trovarci di persona,abbiamo pensato che questa iniziativa fosse un modo, oltre che per trasmettere positività, anche per rimanere ‘connessi’”.

r.a.