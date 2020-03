GRAVELLONA TOCE - 14-03-2020 -- Il sindaco di Gravellona

Giovanni Morandi, riepiloga le azioni messe in atto nel proprio Comune per il contenimento del Covid-19.

La società Sea si è resa disponibile a provvedere alla igienizzazione di strade e piazze pertanto chiediamo a tutti coloro che ne hanno la possibilità di non lasciare le auto sui bordi stradali e nelle piazze in maniera da agevolare il lavoro. Il gruppo volontari AIB di Granerolo si è reso disponibile a integrare il lavoro di igienizzazione per quanto riguarda le strade più strette dove non può passare il camion della Sea. Naturalmente se domani dovesse piovere il lavoro sarà rimandato.

UFFICI COMUNALI: abbiamo ridotto gli orari ma i servizi sono garantiti; invitiamo tutti a telefonare prima di recarsi presso gli uffici per verificare l’effettiva necessità e possibilità di andarci fisicamente per evitare contatti che a volte si rivelano inutili.

CHIUSURE: abbiamo dovuto chiudere la piattaforma ecologica ma il servizio di raccolta porta a porta e la pulizia delle strade sono comunque garantiti. Anche i cimiteri sono stati chiusi ma restano garantiti i servizi essenziali qualora necessari.

Il dottor Guarducci e il dottor Vanni mi hanno comunicato la loro sofferta ma necessaria decisione di chiudere le sedi Gravellona e Domodossola dell’ASSOCIAZIONE CENTRI VCO, ho condiviso la loro scelta e, pur comprendendo i disagi che dovranno subire i numerosi utenti e le loro famiglie, abbiamo ritenuto che il rischio del contagio in questa fase è troppo alto e almeno fino a che non ci saranno evidenti dati di forte riduzione del pericolo non si può fare altrimenti.

FARE LA SPESA: in basso una serie di riferimenti per chi volesse ricevere la spesa a domicilio, ci sono anche i riferimenti dei servizi sociali per chi fosse in situazioni particolarmente problematiche. Nessuno deve sentirsi solo, manteniamo le distanze ma restiamo uniti.

"Dobbiamo resistere, le prossime 2 settimane saranno molto difficili, probabilmente vedremo ancora crescere il numero dei contagiati poiché gli effetti positivi della serrata quasi totale ci saranno solo più avanti, ma se sapremo rispettare e applicare con rigore quanto è stato disposto entro 2 settimane inizieremo davvero a vedere dei miglioramenti - aggiunge Morandi -. Tutte le istituzioni stanno facendo un grande lavoro, primo fra tutti il settore sanitario, e anche il comune è sempre a disposizione, ma anche tutti voi siete il comune, tutti noi lo siamo, e ciascuno deve fare la sua parte; per alcuni è una parte difficile e faticosa perché vuol dire esporsi ogni giorno a un possibile rischio andando a lavorare, mentre per altri è più semplice ma altrettanto importante: stare a casa. Grazie a tutti".