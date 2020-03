PETTENASCO: - 16-03-2020 -- L’annuncio arriva

da Renato Morea, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Pettenasco Nostra: la 57° edizione del Giro della Castellania in programma per domenica 19 aprile è stata annullata.

Queste le parole di Morea che si leggono in un comunicato diffuso: “Siamo spiacenti di comunicare che per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 la prevista cinquantasettesima edizione della “Corsa del lago d’Orta” di domenica 19 aprile 2020 è stata annullata. Pur essendo in una fase organizzativa già avviata ma non avendo certezza che per quella data l’emergenza sia finita, e di avere le autorizzazioni necessarie in accordo con l’Amministrazione Comunale di Pettenasco, e con la Società Ciclistica Castellettese abbiamo preso questa spiacevole decisione. Potremmo essere un po’apprensivi ma il giorno della manifestazione deve essere momento di festa dello sport e dello stare insieme senza nessuna preoccupazione.”

