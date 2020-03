PETTENASCO- 16-03-2020 -- Il Comune di Pettenasco

ha pubblicato il bando di gara per per l’assegnazione dei posti d’ormeggio presso il porto turistico in località Punta di Crabbia. All'interno del porto turistico sono disponibili n. 4 posti d’ormeggio che possono ospitare imbarcazioni aventi larghezza massima pari a m. 2,30 e lunghezza massima pari a m. 7,50, il canone annuo per l’utilizzo di un posto di ormeggio è pari a €.33,46 al metro quadrato



Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,30 del giorno lunedì 6 aprile 2020.

Bando e domanda sono pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Pettenasco: http://www.comune.pettenasco.no.it

