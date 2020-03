OMEGNA - 16-03-2020 -- L’Associazione I Lamberti

nell’intento di aderire all’iniziativa lanciata dalla Fondazione Comunitaria del Vco per la raccolta fondi per l’acquisto di 6 monitor per le sale di rianimazione degli Ospedali di Omegna, Verbania e Domodossola ha chiesto e ottenuto da parte di alcuni artisti una loro opera che sarà messa in vendita con un prezzo base accessibile a tutti.

Le 18 opere sono corredate di un codice da segnalare nel momento dell’offerta da effettuare telefonicamente oppure con messaggio o WhatsApp al n. 3402243654 o via mail all’indirizzo di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L’ inizio delle offerte avverrà dal ricevimento della presente e proseguirà fino a domenica 22 marzo alle ore 24.

Verrà presa in considerazione l’offerta più alta.

Coloro che avranno effettuato offerte sullo stesso codice saranno avvertiti qualora la loro offerta fosse superata

La brevità di questa iniziativa è relativa all’urgenza della raccolta dei fondi

A coloro che risulteranno vincitori dell’opera verrà inviato il codice IBAN per il bonifico e potranno ritirare l’opera appena la situazione legata al coronavirus lo consentirà, a tutti i destinatari della presente sarà inviata per conoscenza, la notizia dell’importo raccolto.

L’associazione I Lamberti ringrazia gli artisti che hanno contribuito con la loro donazione al bene della comunità

e ovviamente a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questa iniziativa

Nella speranza che questa situazione termini presto inviamo un forte abbraccio

I Lamberti

Giulio Martinoli - Maria Gabriella Strino - Roberto Ripamonti - Alessandro Buzio

Per visionare le opere: https://www.facebook.com/search/top/?q=i%20lamberti&epa=SEARCH_BOX