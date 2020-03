PETTENASCO - 17-03-2020 -- L’iniziativa sta girando

su Facebook e nei gruppi WhatsApp già da diversi giorni e da domenica 15 marzo anche sul balcone del Municipio di Pettenasco c’è un bellissimo arcobaleno con la scritta “Tutto andrà bene”.

Un messaggio bello e importante voluto dall'Amministrazione Comunale per veicolare positività e ottimismo alla popolazione in questo difficile periodo di grave e grande emergenza sanitaria.

Gli Amministratori di Pettenasco, dando continuità alla bella iniziativa ormai condivisa in tutta Italia, vogliono coinvolgere la popolazione e per questo invitano i bambini e i ragazzi a fare un disegno con l’hashtag #tuttoandrabene; le varie creazioni possono essere lasciate nell'apposita cartelletta che è stata messa in corrispondenza di una delle finestre della Sala Consiliare oppure (soluzione caldamente consigliata per evitare di muoversi da casa) possono essere inviate alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutte le opere saranno esposte sulla facciata del Municipio e sarà poi bellissimo ammirare i disegni dei bambini, testimonianza sincera di una comunità unita nella speranza che questo doloroso periodo finisca presto e si possa ritornare alla normalità



r.a.