MIASINO - 17-03-2020 -- Mensa, farmaci a domicilio

e accompagnamento per visite mediche urgenti: ecco i servizi che il Comune di Miasino offre ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni in questo periodo di grave emergenza sanitaria.

Iniziative concrete che sono il volto solidale e cooperante di una comunità che vuole sostenere le persone più fragili in questi giorni difficili disciplinati da limitazioni e restrizioni stabilite per contrastare e contenere il contagio da Covid-19.

Gli Amministratori di Miasino precisano che questi servizi (soprattutto quelli per accompagnamento a visite mediche) sono rivolti particolarmente a cittadini soli o con reali difficoltà nello spostamento, questo per evitare di impegnare il personale della Croce Rossa o Volontari del Soccorso.

Per poter beneficiare di questi servizi bisogna contattare direttamente il Sindaco Giorgio Cadei al numero 333.6859707 oppure via mail scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nel video del primo cittadino tutti i dettagli.

r.a.