ARMENO - 19-03-2020 -- E' partito ieri,

mercoledì 18 marzo, il servizio "Giovani per Armeno".

Alcuni giovani volontari si sono messi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno per dare il loro contributo positivo in questo momento di difficoltà. Dopo un incontro con il sindaco e alcuni consiglieri comunali si è deciso di rendere subito attivo il servizio.

I ragazzi saranno a disposizione per: fare la spesa, comprare farmaci, tenere compagnia, tramite una telefonata, a chiunque voglia sentirsi meno solo. Per usufruire del servizio basterà chiamare il numero 0322 900106 o mandare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Sarà così possibile fare la richiesta ed essere messi in contatto con uno dei ragazzi del gruppo.