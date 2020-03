OMEGNA - 19-03-2020 -- Laboratori home

made: ecco la nuova iniziativa del Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna che ha preso il via oggi, giovedì 19 marzo 2020.



La proposta di oggi riguarda la festa del papà e poi nei prossimi giorni sui canali social Facebook e Instagram del Parco della Fantasia si alterneranno altri laboratori creativi, atelier manipolativi, giochi di parole e ovviamente non mancheranno delle belle sorprese!



Tante idee di “gioco responsabile” che stimolano la fantasia e tutelano la salute perché create per essere vissute direttamente a casa in questi giorni difficili e dolorosi disciplinati da limitazioni e restrizioni per contrastare e contenere il contagio da Covid-19.

Dalla propria pagina Facebook il Parco della Fantasia lancia questo invito: “… postate i vostri lavori sui vostri profili taggando la nostra pagina @parcodellafantasia e inserendo l’hashtag #parcodellafantasia #labhomemade”; un’occasione d’incontro e condivisione per sentirsi uniti e vicini anche a distanza.

r.a.