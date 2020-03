OMEGNA - 20-03-2020 -- Nel pomeriggio di ieri,

giovedì 19 marzo, l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Omegna, Mattia Corbetta, il Comandante della Polizia Locale, Giorgio Martoccia, e due agenti della PL, hanno effettuato alcuni controlli nelle aree verde di maggior frequentazione situate nelle frazioni della città.

Obiettivo: verificare il rispetto del Decreto con il quale il Governo Italiano sta cercando di arginare il diffondersi dell’epidemia sanitaria da COVID-19 limitando le uscite da casa ingiustificate, insieme all’ordinanza emessa dal Sindaco Paolo Marchioni con il quale è fatto espresso divieto di utilizzare le attrezzature poste presso le aree gioco in aree pubbliche.

«Fortunatamente – è la puntualizzazione dell’Assessore Corbetta –, i controlli effettuati presso il parco Pasquera ad Agrano, lungo la piaggia libera e l’area della Boschina di Bagnella e quella di Monte Zuoli a Cireggio hanno permesso di rilevare una buona osservanza delle nuove regole di comportamento imposte per motivi di sicurezza».

«Le sole persone intente in passeggiata o a effettuare attività sportiva all’aria aperta sono state fermate, identificate e invitate a tornare a casa – è l’ulteriore conferma il nuovo Comandante della Polizia Locale di Omegna –. I controlli attivati proseguiranno in maniera regolare per sincerarsi del rispetto dei divieti».

Ricordiamo, infatti, che, in base all’Art. 650 del Codice Penale, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. (c.s)



In gallery alcune foto scattate ieri nel giro di perlustrazione.