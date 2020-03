OMEGNA -20-03-2020 -- L’emergenza sanitaria da COVID-19 non ferma la Giunta Comunale di Omegna che, come ogni venerdì, si è svolta regolarmente.In ottemperanza alle nuove disposizioni in merito alla sicurezza e per favorire la partecipazione di tutti gli Assessori, la Giunta Comunale si è svolta oggi via collegamento web tramite piattaforma GoToMeeting; in Sala Giunta a Palazzo di Città, però, erano presenti a debita distanza tra loro “solo” il Primo Cittadino Paolo Marchioni, il Segretario Generale Daniele Merola, il Dirigente del Servizio Finanziario del Comune Gian Mario Riva, e il Responsabile del CED comunale Mauro Rossi.

Tutti gli Assessori della Giunta Marchioni, invece, erano collegati da remoto attraverso la piattaforma web GoToMeeting, servizio di videoconferenza firmato Citrix, fornito gratuitamente per i prossimi tre mesi da ANCI Piemonte all’interno del progetto “Solidarietà Digitale”.