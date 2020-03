SAN MAURIZIO D’OPAGLIO- 20-03-2020 -- Il sindaco di San Maurizio

d’Opaglio Agostino Francesco Fortis si rivolge direttamente ai suoi concittadini attraverso un comunicato diffuso oggi, venerdì 20 marzo 2020.Oggetto della comunicazione, ovviamente, la grave emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus Covid19, queste le parole di Fortis che si leggono nel comunicato: “…stiamo vivendo una crisi sanitaria che l’Italia non ha mai provato, tutti i giorni gli Enti superiori ci invitano a rispettare quelli che sono i comportamenti da tenere in questa situazione; non posso far altro che allinearmi a loro invitandovi caldamente a stare nelle proprie abitazioni, uscire solo lo stretto necessario e rispettare le norme igieniche richieste.

Ho istituito, anche se non era obbligatorio, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in fase di pre-allarme organizzando la consegna a domicilio di farmaci ed alimentari agli over-65 con l’aiuto dei Volontari del Soccorso.

E’ stato messo a disposizione un numero telefonico dedicato 335/7169291 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quale supporto informativo in materia socio¬sanitaria.

Mi sono attivato per avere una linea diretta con l’A.s.l. 14 VCO ed essere informato giornalmente su eventuali contagiati o in quarantena obbligatoria.Per quanto riguarda la sanificazione delle strade la Regione Piemonte ha indicato come inutile e dannoso l’uso di sostanze chimiche sul terreno e nell’aria; ho fatto quindi pulire con macchinari idonei ad acqua le strade principali e la prossima settimana verranno pulite anche le vie delle frazioni”.

