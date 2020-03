PETTENASCO-20-03-2020 -- Già da qualche giorno anche a Pettenasco è stato istituito il servizio di consegna a domicilio di alimentari e generi di prima necessità.

Questo servizio, riservato agli over 65 e alle famiglie/persone che si trovano in situazione di fragilità e difficoltà,viene gestito direttamente dagli esercenti che in caso di necessità chiederanno il supporto dei volontari della Protezione Civile Squadra AIB che saranno riconoscibili dalla divisa e dal tesserino.

Per avere informazioni si può contattare il numero 346.7815730.

“Speriamo di fare cosa gradita assieme al Comune e ai commercianti per aiutare chi si trova in difficoltà in questo periodo -specificano dalla Squadra AIB-, il nostro servizio di consegna è assolutamente gratuito.”

r.a.