ROMA - 23-03-2020 -- Da oggi è fatto divieto

a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Alla domanda più frequente, quella cioè se sia possibile recarsi in un comune vicino per fare la spesa, risponde la stessa presidenza del Consiglio chiarendo che "si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Gli spostamenti devono infatti essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune". In ogni caso si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra persone.