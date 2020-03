OMEGNA - 23-03-2020 -- Fino al prossimo 3 aprile,

i parcheggi a pagamento di Omegna saranno gratuiti. La Ditta Afri F.lli S.n.c. di Mergozzo, specializzata in pavimentazioni in porfido selciati, ha terminato venerdì scorso i lavori di sistemazione del porfido anche presso il parcheggio di Via E. De Amicis. Alla sua riapertura, questa mattina, è comparso il cartello posto dalla Polizia Locale, sul quale si segnala (presso l’apposito parcometro) la sospensione del pagamento della sosta dovuta sulle strisce blu.



Il provvedimento approvato dall’Amministrazione in occasione dell’ultima Giunta Comunale è valido dallo scorso 19 marzo e lo sarà fino al prossimo 3 aprile, con una eventuale proroga nel caso lo stato di emergenza da Covid-19 dovesse perdurare. Al momento, viste le disposizioni del nuovo DPCM di ieri, domenica 22 marzo 2020, tutti i cantieri di lavoro cittadini sono sospesi e rimandati a data da destinarsi.

(Foto d'archivio)