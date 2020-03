SAN MAURIZIO D’OPAGLIO: “…Purtroppo il virus

maledetto ha colpito anche il nostro Comune, sono due i nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 e ricoverati presso l’Ospedale di Borgomanero.”

Sono queste le parole con le quali il sindaco di San Maurizio d’Opaglio, Agostino Francesco Fortis, inizia il comunicato diffuso oggi, lunedì 23 marzo 2020. “Vi invito nuovamente a non uscire dalle vostre abitazioni se non per urgenze improrogabili; la spesa è consigliata una volta alla settimana ad una sola persona per nucleo familiare. Come sapete - si continua a leggere nel comunicato del primo cittadino di San Maurizio d’Opaglio- è fatto divieto di uscire dal proprio Comune e non sono consentite lunghe passeggiate e l’uso dei parchi pubblici. Sono a raccomandare alle persone anziane di non lasciare la propria casa ed usare, per la spesa ed i farmaci, il servizio a domicilio che il Comune con i Volontari ha messo a disposizione. Se tutti rispetteremo le regole che ci sono state date usciremo prima da questa

emergenza. State a casa”.



r.a.