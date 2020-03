CASALE CORTE CERRO - 24-03-2020 -- "Prosegue l’impegno

di tutta l’Amministrazione Comunale per far fronte all’emergenza e al contenimento della diffusione da COVID-19. Per ottemperare alle numerose esigenze e per ridurre al minimo i disagi nell’interesse comune di tutta la cittadinanza e della tutela della salute, sono impegnati, oltre all’intera Giunta, anche tutto il personale Comunale, la Protezione Civile locale e numerosi volontari, a tutti i quali vanno i più sentiti e calorosi ringraziamenti". Così il comunicato dell'amministrazione di Casale Corte Cerro che prosegue: " Purtroppo ci è giunta comunicazione da parte della Direzione Generale dell’ASL, di un caso di positività al virus COVID-19 di un nostro concittadino.

A lui va tutto il nostro supporto e la nostra vicinanza. I Servizi di Sanità Pubblica hanno già provveduto ad inquadrare le persone che potrebbero aver avuto contatti con il soggetto positivo per le opportune procedure di controllo previste dai protocolli.

Sarà nostro compito, come dall’inizio di questa emergenza stiamo facendo, tenervi aggiornati sulla situazione tenendo presente che, per nessun motivo e ovvie ragioni di privacy saranno fatti nomi e cognomi, ma verranno comunicati i dati ufficiali che ci giungono dalla Autorità competenti".

Le volontarie delle mascherine

"La novità positiva della settimana è l’intraprendenza di alcune volontarie, alle quali abbiamo chiesto collaborazione come Amministrazione Comunale; esse realizzeranno infatti in questi giorni delle mascherine in tessuto lavabili e riutilizzabili da indossare durante ogni uscita indispensabile da casa. Una volta completate verranno inizialmente distribuite dalla Protezione Civile ad una persona per nucleo familiare. A breve vi verranno forniti tutti i dettagli".

Spesa e farmaci a domicilio

"Procede nel migliore dei modi, l’importante servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per anziani e persone in difficoltà residenti nel Comune, organizzato dall’Amministrazione, l’Associazione per la Promozione dell’Anziano e la Protezione Civile di Casale Corte Cerro. Per usufruire dell’iniziativa, rivolta a chi più di chiunque altro questa situazione emergenziale sta isolando: gli over 65 e le persone in difficoltà, basterà telefonare al numero: 0323.691004 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La Farmacia Allegri di Casale Corte Cerro ha analogamente attivato un servizio di consegna a domicilio di medicinali. I numeri ai quali prendere contatto sono: 0323.60132 oppure 339.7708564".

Controlli sulle strade

"Particolarmente attiva sull’intero territorio la nostra Protezione Civile, che in accordo con la Polizia Locale si occupa di monitorare i luoghi più sensibili a potenziali assembramenti e l’ingresso negli esercizi commerciali di beni primari, nel rispetto delle raccomandazioni e imposizioni delle Autorità competenti.

Oltre all’interruzione dei servizi già disposti la scorsa settimana (Isola Ecologia e Biblioteca Comunale), a seguito del Decreto Ministeriale di venerdì 20 marzo, si è inoltre provveduto alla chiusura dei Parchi Gioco e dei Giardini Pubblici dell’intero Comune. Nella prima mattinata di venerdì è stata inoltre eseguita da parte di ConserVco, la sanificazione delle vie principali del centro cittadino, quelle maggiormente interessate da passaggi pedonali, attraverso l’utilizzo di prodotti certificati nel pieno rispetto delle indicazioni giunte da parte della Regione Piemonte e da ARPA.

Intensificati i controlli della Polizia Locale, che in collaborazione con il Comando di Baveno, si occupa di pattugliare il territorio al fine di far rispettare le disposizioni dei D.P.C.M. e sanzionare chi non le rispettasse".

Orari d'ufficio

"Sono stati modificati gli orari dell’Ufficio Postale del capoluogo che rimarrà comunque sempre aperto con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.45.

Continuano a garantire tutti i servizi gli Uffici Comunali, ai quali però è necessario accedere previo appuntamento telefonico; mentre tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative all’emergenza sono reperibili nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it oppure sulla pagina facebook del Comune di Casale Corte Cerro".

Restate a casa

L’Amministrazione Comunale sottolinea ancora una volta l'importanza di mettere in atto comportamenti virtuosi. Primo fra tutti l’impegno di rimanere all’interno delle proprie abitazioni e l’invito a tutti i cittadini nel rispettare rigorosamente le disposizioni impartite.

Esse sono state stabilite proprio per evitare ogni possibilità di contagio e per salvaguardare la salute di ognuno. Ogni inadempienza può creare gravi conseguenze a noi stessi ed ai nostri familiari.

Il sindaco

“Nell’ultima settimana sono stati ulteriormente rafforzati i controlli delle forze dell’ordine, della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione civile sul nostro territorio comunale, noto con piacere che la stragrande maggioranza dei miei concittadini rispetta le regole – le parole del Sindaco Claudio Pizzi – La notizia della positività di un concittadino, a cui auguro una pronta guarigione, mi spinge però a formulare un nuovo appello a quanti ancora non hanno compreso la gravità della situazione: è assolutamente necessario RIMANERE IN CASA e non mettere in atto comportamenti pericolosi per la tutela della salute dell’intera collettività. Le misure per il contenimento del contagio devono essere scupolosamente rispettate, senza addurre scuse di sorta.

Vi chiedo quindi di essere pazienti e forti, di rispettare queste norme rimanendo nelle nostre abitazioni. Gli spostamenti per effettuare la spesa saranno consentiti solo nel Comune a noi più prossimo (Gravellona Toce oppure Omegna), un solo componente per famiglia e per il tempo limitato della spesa.

In conclusione, un mio grandissimo ringraziamento va a tutta la Protezione Civile Locale, ai dipendenti comunali e a tutti i volontari che ci stanno aiutando in questa straordinaria emergenza. Un abbraccio virtuale anche all’intera comunità Casalese, che si dimostra in questo momento di difficoltà unita e pronta ad aiutare. Grazie a tutti e tutte voi. Insieme ce la faremo”.

(c.s)