PETTENASCO - 24-03-2020 - Questa sera,

martedì 24 marzo, alle 21, ci sarà un momento molto intenso di preghiera al San­tuario della Madonna della Neve di Prato­lungo – frazione di Pettenasco. Don Giuliano Ru­ga prima reciterà il Santo Rosario, poi celebrerà la Santa Messa e infine recite­rà la preghiera di supplica alla Madonna per la fine della pandemia. Per motivi di sicurezza sanitaria nessuno potrà assiste­re alle celebrazioni in Chiesa, le stesse saranno trasmesse in diretta sulla pag­ina Facebook “Parroc­chia dei Santi Cater­ina e Audenzio -Pett­enasco”.



r.a