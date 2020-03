TOKYO - 24.03.2020 - Come

prevedibile, le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate sono state spostate al 2021, sempre nel periodo estivo, ma in data ancora da definirsi. I recenti rapporti dell'Oms in merito all'espansione della pandemia di Covid 19 hanno convinto gli organizzatori giapponesi ed il Cio a rinviare la kermesse a cinque cerchi, tanto più che parecchi atleti al momento non si stanno nemmeno allenando e sono state annullate le gare di qualifica riservate a chi non aveva ancora staccato il pass olimpico. Puntano dunque al 2021 anche i nostri campioni verbanesi Carlo Tacchini, specialista della canoa canadese, e Stefano Chiesa, marciatore in grado di staccare lo scorso autunno il minimo olimpico della 50 km. Appuntamento posticipato anche per la ciclista ossolana Elisa Longo Borghini, di bronzo su strada ai Giochi di Rio '16, e per il fuoriclasse di Vignone Filippo Ganna, che a Tokyo puntava alla medaglia nel ciclismo in pista nella gara dell'inseguimento a squadre.