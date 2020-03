SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 25-03-2020 - Sono saliti a

tre i casi di positività al covid-19 a San Maurizio d'Opaglio. Lo ha reso noto il sindaco Agostino Francesco Fortis con un comunicato pubblicato sul sito internet del Comune. Tutte e tre le persone sono ricoverate all'ospedale di Borgomanero. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che è attivo 24 il numero telefonico dedicato 335.7169291 gestito dai Volontari del Soccorso, quale supporto informativo in materia socio-sanitaria e per tutte le necessità di eventuali persone in isolamento domiciliare o quarantena.