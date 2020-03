VCO - 25-03-2020 -- Si chiama “Io come te”

la nuova raccolta fondi della ONLUS Il Cantante della Solidarietà.

"L'emergenza sanitaria del Covid-19 assorbe oggi gli sforzi di tutti. Si lotta per debellare il virus. Quando l’epidemia sarà passata faremo i conti con le conseguenze economiche e sociali di questa serrata. Sarà il momento in cui non dovremo lasciare indietro nessuno.

È per questo che il Cantante della Solidarietà lancia il progetto “Io come te”. Stiamo raccogliendo le adesioni di comuni e associazioni per acquistare buoni spesa, generi alimentari e ausili sanitari che daremo a chi, lavoratore dipendente o autonomo, licenziato o cassintegrato, disoccupato o in temporanea difficoltà economica, farà fatica a provvedere per sé e per la propria famiglia.

Hanno già aderito i comuni di Domodossola e Omegna con gli assessori ai Servizi Sociali Antonella Ferraris Sabrina Proserpio; Pratrich Rabaini assessore comune di Verbania e la Squadra Nautica di Salvamento di Verbania; l’Avis di Stresa; la Croce Rossa di Piedimulera per la distribuzione ai paesi limitrofi e alcuni imprenditori.

Le donazioni si possono effettuare sul conto corrente della ONLUS (BPM IBAN IT 06 A050 3445 5900 0000 0000 505)

oppure attraverso la pagina ufficiale di Facebook.

"Coinvolgeremo altre persone e altre istituzioni. Stanno iniziando ad arrivare momenti difficili e altri ci attendono – dichiara Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà –. Li possiamo affrontare solo stando uniti, dando ciascuno un piccolo contributo per tanti”.