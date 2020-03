ORTA SAN GIULIO - 25-03-2020 -- “La situazione

di Orta è tranquilla, non abbiamo nessun contagio, la gente è tutta in casa…”.

Sono queste le parole con le quali Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio, inizia il video messaggio che ci ha inviato nel pomeriggio di ieri, martedì 24 marzo, per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus.

Quello di Angeleri è un messaggio di fiducia e di speranza e le sue parole, in questo periodo difficile e doloroso, infondono coraggio e aprono la mente e il cuore.

r.a.