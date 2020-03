NONIO - 27-03-2020 -- Le fiamme sono probabilmente

partite dalla canna fumaria e, in breve tempo, hanno quasi completamente distrutto il tetto. Sono ingenti i danni provocati dall’incendio che ieri pomeriggio s’è sviluppato in una casa di Brolo di Nonio. L’edificio, una villa privata, si trova sulla provinciale del Lago d’Orta e s’affaccia sul lago. I proprietari, che si trovavano in casa, non sono riusciti a contenere il fuoco e hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i volontari di Omegna e Gravellona Toce e una squadra del comando provinciale di Verbania.

