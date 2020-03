TORINO - 28-03-2020 -- L’emergenza Covid-19,

richiede all’organizzazione di volontariato ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) un importante sforzo organizzativo, economico e di risorse e la necessità di numerosi automezzi.

In Piemonte ANPAS ha cercato il sostegno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per la fornitura di furgoni in comodato d’uso gratuito per il periodo dell’emergenza da destinare al trasporto di persone e per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) alle associate.

Alla richiesta di aiuto di ANPAS Comitato Regionale Piemonte ha prontamente risposto Pietro Gorlier, chiefoperating officer della regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) di FCA che ha immediatamente messo a disposizione dell’associazione di volontariato una serie di automezzi.

FCA ha concesso ad ANPAS Piemonte l’utilizzo gratuito di un Iveco Daily Minibus di 22 posti e un Fiat Ducato destinati all’Unità di crisi della Regione Piemonte; un Fiat Ducato e due Fiat Talento che ANPAS ha consegnato rispettivamente alle associate Croce Giallo Azzurra di Torino, Croce Verde di Rivoli e Croce Bianca di Volpiano.

"Un ringraziamento di cuore a FCA da parte dei nostri volontari per l’attenzione e la prontezza con cui ha risposto alla nostra richiesta di messa a disposizione di pulmini – commenta il presidente di ANPAS Piemonte, Andrea Bonizzoli – I mezzi, sicuramente importanti per le nostre associazioni, sono da oggi operativi sul territorio per i numerosi servizi in più dovuti all’emergenza Covid-19. Un contributo, quello di FCA, che abbiamo accolto con grande apprezzamento".

L’ANPAS è un’organizzazione di volontariato che opera – attraverso le associazioni aderenti (Croce Verde, Croce Bianca, Croce Giallo-Azzurra, Volontari del Soccorso, Volontari Ambulanza) – nell’ambito dell’assistenza, dell’emergenza 118, del trasporto sanitario e del sociale, della protezione civile ed è registrata a livello regionale e nazionale presso il Dipartimento di Protezione Civile.

L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato, 10mila volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti. Le Pubbliche Assistenze ANPAS del Piemonte svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.