PETTENASCO:- 30-03-2020 -- La solidarietà

è un sentimento meraviglioso che trascende tutte le frontiere e da sempre ha il potere di scaldare e aprire i cuori; in questo periodo di grave emergenza sanitaria le comunità stanno diventando sempre più delle “grandi famiglie”, la solidarietà si fa più diffusa e si moltiplicano un po’ ovunque singoli gesti di quotidiana generosità.

Un esempio arriva da Pettenasco: venerdì 27 marzo il sindaco di Miasino Giorgio Cadei ha donato 20 mascherine al supermercato Conad di Pettenasco e questo gesto, ovviamente, è stato accolto con gratitudine da dirigenti e dipendenti del negozio.

“Il sindaco di Miasino si è dimostrato una persona fantastica che tiene al bene della comunità e gesti come il suo ci fanno sentire uniti in questo periodo di difficoltà", dice Mirko Puglisi direttore del punto vendita di Pettenasco.

Le mascherine in questione sono quelle che le “Tricottine” di Ameno assieme ad altri volontari della zona stanno confezionando gratuitamente per le famiglie di Ameno e Miasino: sono fatte in cotone,hanno una tasca che consente di inserire la carta forno per renderle più efficaci, possono essere lavate,disinfettate e quindi poi riutilizzate. Ovviamente non sono dispositivi di protezione certificati ma sono comunque un ausilio di protezione funzionale.

E così ecco che in questo periodo difficile e doloroso, il gesto del sindaco di Miasino arriva a Pettenasco come una carezza al cuore e la sua iniziativa,nella sua genuinità, esprime un senso civico encomiabile.

r.a.

Nella fotografia Caterina e Mirko i direttori del punto vendita Conad di Pettenasco.