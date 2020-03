TOKYO - 30.03.2020 - Mancano

406 giorni da oggi alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici, che si terranno a Tokyo l'anno venturo. E' di stamane l'ufficializzazione delle nuove date della kermesse a cinque cerchi che, in programma originariamente tra pochi mesi (24 luglio-9 agosto), è stata posticipata di un anno per la nota emergenza sanitaria. La kermesse nipponica si terrà dal 23 luglio all'8 agosto 2021, mentre la manifestazione paralimpica andrà in scena dal 24 agosto al 5 settembre 2021. Sogno rinviato dunque di undici mesi per gli atleti del Vco "Probabili Olimpici" Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Carlo Tacchini e Stefano Chiesa.