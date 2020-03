CASALE CORTE CERRO - 31-03-2020 -- Per la terza settimana

consecutival'amministrazione di Casale Corte Cerro torna ad informare tutta la cittadinanza sulle azioni, i provvedimenti e le iniziative che a partire dal Sindaco e la Giunta, in collaborazione con il personale comunale, la Protezione Civile locale, le Associazioni e numerosi volontari, si stanno mettendo in atto per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.



Come ci è stato comunicato dalla Direzione Generale ASL Verbano Cusio Ossola, al momento nel nostro Comune sono quattro i soggetti positivi al tampone. A tutti loro va il nostro supporto, la nostra vicinanza e gli auguri per una pronta guarigione. La Direzione Generale ha già provveduto ad inquadrare le persone che potrebbero aver avuto contatti con i soggetti positivi per istituire come da protocollo, opportune misure di quarantena. Sarà nostra cura comunicare ulteriori dati ufficiali che ci giungessero dalle Autorità competenti.

In tempi straordinariamente veloci è iniziata la distribuzione casa per casa, agli oltre 1400 nuclei familiari di Casale Corte Cerro, della mascherina da utilizzare per le uscite necessarie e indispensabili dalle proprie abitazioni. Partita sabato nella parte alta del Comune, nei prossimi giorni si andrà a completare tutto il territorio. Ringraziamo ancora una volta per l’impegno i volontari che con la donazione di stoffe o con lavoro manuale stanno realizzando questa impresa, la Protezione Civile che si occupa della distribuzione, e le aziende che hanno contribuito affinché le mascherine potessero essere realizzate.

Tra mercoledì e giovedì verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico dedicato all’emergenza Coronavirus. Un progetto gratuito di sostegno emotivo telefonico per tutti coloro che hanno bisogno di esternare le loro emozioni: uno spazio pensato come un momento di decompressione con esperti del settore nato dalla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Casale Corte e l’Associazione EMDR Italia. Basterà inviare un messaggio whatsapp o un sms al numero: 331.7778118 scrivendo “Attiva sostegno” per essere ricontattati entro 24 ore. Del servizio si occuperanno: la Dott.ssa Pecoraro, la Dott.ssa Cavestri e la Dott.ssa Soldato.

È sempre attivo il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per anziani e persone in difficoltà residenti a Casale Corte Cerro, organizzato dall’Amministrazione, l’Associazione per la Promozione dell’Anziano e la Protezione Civile. Per usufruire dell’iniziativa è necessario telefonare al numero: 0323.691004 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Gli articoli verranno acquistati nella bottega “Non Solo Pane Market” che in tutto questo periodo emergenziale ha sempre garantito il servizio a tutta la cittadinanza e al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e professionalità dimostrata.

Per quanto riguarda i medicinali, la Farmacia Allegri di Casale Corte Cerro mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio. I numeri ai quali telefonare per informazioni e contatto sono: 0323.60132 oppure 339.7708564.

Di seguito invece, l’elenco dei servizi sospesi oppure chiusi per Decreto Ministeriale nel nostro Comune: Isola Ecologia, Biblioteca Comunale, Parchi Gioco e Giardini Pubblici. Continuano i controlli della Polizia Locale, che si occupa di pattugliare il territorio al fine di far rispettare le disposizioni dei D.P.C.M. e sanzionare chi non le rispettasse, mentre la Protezione Civile, si occupa di monitorare i luoghi più sensibili a potenziali assembramenti, nel rispetto delle raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità.

Sono aperti gli Uffici Comunali, ai quali però è necessario accedere previo appuntamento telefonico; al contempo tutte le informazioni relative all’emergenza sono reperibili nel sito web: HYPERLINK "http://www.comune.casalecortecerro.vb.it" oppure sulla pagina facebook del Comune di Casale Corte Cerro.

Si ricordano invece i nuovi orari di apertura dell’Ufficio Postale del capoluogo (che torneranno alla normalità al temine dell’emergenza): lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.45.

“Stiamo attraversando un momento particolarmente difficile – le parole del Sindaco Claudio Pizzi – Ora l’emergenza è sanitaria e come casalesi dobbiamo unirci intorno ai nostri concittadini che hanno contratto il virus, augurando loro tutto il meglio. Passata questa fase, dovremo sostenere l’intera comunità poiché, come stiamo vedendo anche a livello nazionale, le difficoltà saranno soprattutto di tipo economico e si ripercuoteranno sulla vita di ciascuno di noi. Sono sicuro però che, come dimostrato già in questa emergenza, con il contributo di tutti: Amministrazione Comunale, Associazioni, volontari, sapremo rialzarci e superare questa situazione”.

L’Amministrazione Comunale sottolinea l'importanza di mettere in atto comportamenti virtuosi. È fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte con senso di responsabilità nel rispetto dei decreti e delle indicazioni che sono state fornite. È necessario rimanere in casa e uscire solo per motivi strettamente indispensabili: lavoro, visite mediche, estrema necessità; evitare assembramenti; mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone; lavarsi spesso le mani.