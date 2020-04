OMEGNA- 01-04-2020 -- Ieri, martedì

31 marzo 2020,la ditta Chemical Group di Omegna ha donato al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Omegna prodotti per la sanificazione.

Nello specifico sono stati donati: gel igienizzante per le mani in formato piccolo che è stato distribuito a tutti i vigili del Distaccamento, dosatori da muro e gel igienizzante per gli stessi che sono stati applicati in caserma a disposizione di tutti e liquido igienizzante da nebulizzare sulle divise e all'interno dei mezzi al rientro da interventi che richiedono un'igienizzazione.

“Sono infinitamente grato a tutte quelle persone che ormai da settimane lavorano incessantemente per assistere e curare tutte le persone colpite da questo terribile virus -commenta Thomas Ottina, presidente della Delegazione omegnese dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari-, un grazie di cuore a tutti loro e a tutte le persone che sostengono il volontariato in Italia”.

r.a.