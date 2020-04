OMEGNA - 02-04-2020 -- L’assessore regionale

della Lombardia, con delega alla Sanità e Welfare, Giulio Gallera, sempre sulle prime pagine dei giornali in questi giorni di coronavirus ha origini crusinallesi.

Suo nonno, ed omonimo Giulio, era titolare di una grossa rivendita di articoli da ferramenta e materiali ferrosi alla Dogna che poi nel dopoguerra, assieme a l’intera famiglia, ha deciso di trasferire nel milanese. Ma la famiglia Gallera non ha mai scordato Crusinallo né le sue origini venendo regolarmente in vacanza nella loro storica residenza al crocione di via IV Novembre. La zia Renata, in particolare, la occupava sempre d’estate per villeggiare qui sul lago d’Orta mentre nel cimitero di Crusinallo vi è tuttora la tomba di famiglia.