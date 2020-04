OMEGNA - 02-04-2020 -- Il segretario regionale

Roberto De Magistris e tutto il direttivo di Grande Nord, stigmatizza la decisone del sindaco di Omegna Paolo Marchioni, di far svolgere il mercato alimentare del giovedì. "Riteniamo tale decisione, seppur limitatamente a poche bancarelle che commercializzano prodotti alimentari, sia assolutamente insensata - si legge nel comunicato del gruppo politico -.

Mentre il presidente Cirio chiede più poteri per gestire questa emergenza, Zaia in Veneto e Fontana in Lombardia, corroborati dalle giuste sottolineature di Salvini chiedono maggior rigore, il sindaco leghista di Omegna, ignorando i suoi vertici prende una decisione del tutto opposta.

Grande Nord condanna con decisione questa scelta che riteniamo oltraggiosa, pericolosa e offensiva in particolare per le vittime del Covid 19, ma anche per tutti i sanitari, i volontari, le forze dell’ordine che si stanno impegnando al massimo e non ultimi i cittadini che rispettano le norme.

Mentre il Sindaco di Verbania, con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, istituisce un ottimo servizio per consegnare i medicinali e spesa alimentare a domicilio, a Omegna si va a spasso fra le bancarelle del mercato. Incredibile.

Pessima decisione di un sindaco incosciente e per nulla responsabile della salute pubblica".