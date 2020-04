AMENO - 02-04-2020 - Misure di sicurezza alla Casa di Riposo Sant'Antonio gestita dalle suore di don Orione. Per arginare il diffondersi del Coronavirus come accaduto in altre realtà, il personale della rsa ha deciso di mettersi spontaneamente in quarantena per proteggere gli oltre 70 anziani ospiti della struttura. Con "Anche Ameno ha i suoi angeli", anche le volontarie della casa di cura hanno deciso di osservare la quarantena per salvaguardare la salute degli ospiti con la speranza che questo sacrificio possa aiutare a tenere lontano il virus.

I famigliari possono comunicare con i propri cari in videochiamata tramite WhatsApp. Il servizio va dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle 13.45 alle 14.15 e dalle 16.30 alle 17.00, in modo da non interferire con le attività programmate, previa prenotazione in segreteria allo 0322/998104.