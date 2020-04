ORTA SAN GIULIO - 03-04-2020 -- Il capogruppo

consiliare Fabrizio Morea ha presentato al sindaco di Orta San Giulio Giorgio Angeleri un’interpellanza relativa al Fondo di solidarietà alimentare. Ecco il testo integrale: “Il sottoscritto capogruppo consiliare Fabrizio Morea interpella il sindaco per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all’argomento di cui all’oggetto. Premesso che a seguito del DPCM 658 del 29 marzo 2020 vari Comuni vicini hanno già inserito sui propri siti web i moduli per accedere al fondo di solidarietà alimentare; Visto che le ultime informazioni relative all’emergenza in atto sono ferme sul sito del nostro Comune al 22 marzo come dimostra la stampa della pagina allegata; Considerato che il termine per la presentazione delle domande dovrebbe scadere tra pochi giorni, chiedo cortesemente come, quando, dove e da chi saranno eventualmente distribuiti i moduli di cui sopra, oltre ad essere pubblicati sul sito del Comune;

Chiedo anche di conoscere se l’Amministrazione ha già stabilito le modalità per l’assegnazione dei buoni spesa auspicando un coinvolgimento dei rappresentanti della minoranza consiliare. Non ultimo, sarebbe utile che per i buoni fossero destinati alla spesa nei negozi del nostro comune e recapitati direttamente dal Comune. Avendo poi notato che l’ultima riunione della Giunta risale a un mese fa (così figura dall’elenco pubblicato sul sito) chiedo di sapere se non vi siano argomenti da affrontare; ad esempio, uno di questi riguarda una esigenza che mi è stata rappresentata da cittadini che non possono recarsi al cimitero ove, probabilmente, c’è necessità di una presenza per innaffiare le piante sulle tombe.”



Non si fa attendere la risposta del sindaco Angeleri: “Stiamo preparando tutta la documentazione da mettere sul sito per informare i cittadini, che ne abbiano bisogno, come richiedere i buoni spesa. Al massimo entro domani dovrebbe essere tutto pubblicato. Non ci saranno termini perché i fondi assegnati andranno ad esaurimento. Ovviamente, dovendo stare tutti in casa metteremo comunicato sia su Facebook che attraverso alert system. Chi non può uscire glielo consegneremo a casa. I buoni spesa si potranno utilizzare presso l’Orta Market e il Conad di Pettenasco.

Come sai molti cimiteri sono stati chiusi per evitare assembramenti. L’emergenza ha sicuramente reso molto difficile la vita di tutte le persone e le forze dell’ordine sono molto attente ad evitare che uscendo si possa diffondere il contagio. Quando tutto sarà finito potremmo tornare a rendere i nostri cimiteri più belli di prima”

r.a.