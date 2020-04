OMEGNA - 03-04-2020 -- Si chiama “Omegna c’è”

il fondo di solidarietà voluto dall’Amministrazione comunale con il supporto di tutte le forze di maggioranza e di minoranza per aiutare a sostenere il rilancio delle attività artigianali e commerciali della città e i concittadini che hanno perso il lavoro a causa della pandemia in atto.

L’emergenza sanitaria ha, infatti, imposto la chiusura forzata di numerosissime attività, spesso e volentieri fonte di introito per intere famiglie.

"Le risorse messe a disposizione dai provvedimenti regionali e nazionali non sono sufficienti a far fronte alle necessità immediate dei nostri concittadini, che vanno sostenuti anche con piccole donazioni che, fatte da tanti, potranno fare la differenza" fa sapere l'amministrazione omegnese.

Come sottolineato dal sindaco Paolo Marchioni: "L’impegno sociale a cui noi tutti siamo chiamati è quello di sostenere imprese e Partite IVA che, a emergenza rientrata, dovranno recuperare tempo e risorse perdute. Farlo potendo contare in questo momento di grande sconforto sull’ennesimo gesto di solidarietà farà sentire loro meno soli e la nostra comunità più coesa che mai nello sforzo comune di vedere Omegna rialzare la testa più forte di prima".

"Parliamo di un gesto di solidarietà che, a seconda di chi effettua la donazione, potrà essere deducibile o detraibile dalle tasse, così come previsto dall’Art. 66 del D.L. n. 18/2020" è la puntualizzazione dell’assessore alle Politiche Sociali Sabrina Proserpio che nelle ultime settimane, ha ricevuto diverse chiamate da cittadini desiderosi di rendersi utili attraverso canali ufficiali e certificati.

"Da qui l’idea di istituire un Fondo per dimostrare, una volta di più, che Omegna è abitata da persone di gran cuore capaci di focalizzare i propri sforzi quando il momento lo richiede" ha concluso l’assessore ringraziando tutte le forze politiche, le Associazioni di volontariato, i dipendenti del Comune che si sono resi disponibili in un momento storico che vede aggiungersi alle limitazioni delle libertà personali una crisi economica e sociale senza precedenti.

I riferimenti per donare sono:

“Omegna c’è” – Fondo di solidarietà

IT08 J030 6945 5501 0000 0300 009

Intesa San Paolo – Agenzia di Omegna

Non è prevista una cifra minima per le donazioni.

Il Fondo sarà aperto fino a quando la situazione emergenziale non sarà dichiarata ufficialmente chiusa e l’Amministrazione comunale si impegna a rendicontare i fondi ricevuti e il loro impiego.