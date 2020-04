OMEGNA - 03.04.2020 - L'Ultra

trail del lago d'Orta è ancora lontano (è in programma dal 16 al 18 ottobre), ma gli organizzatori hanno preferito per il momento "congelare" le iscrizioni onde evitare di gestire, in caso di annullamento, un inutile lavoro burocratico per rifondere quanti vi avessero aderito. Non è ancora stata fissata una data per una possibile ed auspicabile riapertura delle iscrizioni, che verrà comunicata solo nel prossimo futuro in base a come andranno gli eventi. Gli organizzatori si dicono vicini a quanti si stanno prodigando per gestire l'emergenza Covid.